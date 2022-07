Pogacar waarschuwt Vingegaard na mislukte aanval op geel

Wielrennen

Wiebes completeert hattrick in Ladies Tour

Lorena Wiebes heeft het eerste gedeelde van de derde etappe van de Baloise Ladies Tour gewonnen. De renster van Team DSM leidde al in het algemeen klassement nadat ze de eerste en de tweede etappe had gewonnen. Alleen in de proloog was Ellen van Dijk te sterk geweest, maar door de bonificatieseconde...