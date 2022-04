Max Verstappen na tweede plaats redelijk tevreden over aanpassingen

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

WK-leider Leclerc noteerde een snelste tijd van 1.18,978. Verstappen was dik twee tienden van een seconde langzamer en liet in zijn rapste rondje wat tijd liggen in de laatste sector. Leclercs teamgenoot Carlos Sainz noteerde de derde tijd, voor landgenoot Fernando Alonso (Alpine) en Verstappens Red Bull-kompaan Sergio Pérez.

Sainz was tijdens de eerste sessie op het vernieuwde en flink snellere Albert Park de snelste geweest. Verstappen noteerde toen de vierde tijd. Tijdens de tweede training was de regerend kampioen aanvankelijk niet blij met zijn RB18 en klaagde hij over de moeilijkheid van insturen. Na een tijdje binnen te hebben gestaan, kwam Verstappen vervolgens wel tot snellere tijden.

„In de eerste training en aan het begin van de tweede trainingen misten we wat balans in de auto, maar daarna hebben we de auto wat veranderd en toen voelde het stabieler en beter. Daar ben ik blij mee. Het lijkt erop dat we de goede kant opgaan. Hopelijk kunnen we nog wat verbeteren richting zaterdag. Ferrari lijkt weer erg sterk, maar we zitten er dichtbij”, aldus Verstappen, die ook te spreken was over het snellere circuit in Melbourne. „De baan is minder hobbelig door het nieuwe asfalt. We kunnen de bochten wat meer aanvallen. Ik heb ervan genoten tijdens mijn rondes.”

Ten opzichte van Ferrari won Verstappen, net als tijdens de eerste races, vooral tijd op de rechte stukken en was de Scuderia sneller in het bochtigere gedeelte. Mercedes worstelde opnieuw. George Russell en Lewis Hamilton kwamen niet verder dan een respectievelijk elfde en dertiende plaats.

Sebastian Vettel miste de hele tweede training, nadat Aston Martin er niet in slaagde om zijn in de eerste sessie opgeblazen motor tijdig te vervangen. Vettel moet zich later op vrijdag nog melden bij de stewards, nadat hij tegen de regels in na de eerste training over het circuit reed op een scooter om zo terug te keren in de pitstraat.

Zaterdag begint de derde en laatste training om 05.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie start om 08.00 uur.

