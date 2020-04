Sport Kort: Hockeyster Vega beëindigt loopbaan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Schaken: Giri kan zege op Carlsen geen passend vervolg geven

21.16 uur: Het is schaker Anish Giri niet gelukt zijn zege op wereldkampioen Magnus Carlsen een passend vervolg te geven. Giri verloor op het Magnus Carlsen Invitational met 2,5 - 1,5 van de pas 16 jaar oude Alireza Firouzja uit Iran.

Tegen de tiener won Giri de tweede partij. De eerste en derde wedstrijd leverden een zege op voor Firouzja, waarna ze in de vierde partij remise overeenkwamen.

Het online-toernooi is een initiatief van Carlsen. Acht spelers schaken om in totaal 250.000 dollar aan prijzengeld. De Noor kwam met het idee nadat het Kandidatentoernooi in het Russische Jekaterinenburg in maart vanwege het coronavirus halverwege was afgebroken. Giri was daar ook een van de deelnemers.

Bij het online-toernooi bestaat iedere partij uit vier potjes snelschaak met 15 minuten bedenktijd. De top vier van het klassement plaatst zich voor de halve finales, de eindstrijd is op zondag 3 mei.

De zege op Carlsen is vooralsnog de enige van Giri, die een bijrol vervult.

Hockey: Vega beëindigt loopbaan

19.23 uur: Hockeyster Charlotte Vega heeft haar loopbaan beëindigd. De 29-jarige aanvalster speelde de afgelopen jaren voor hockeyclub Amsterdam, waarmee ze vorig jaar landskampioen werd.

„Na tien mooie hockeyjaren in de hoofdklasse heb ik besloten om te stoppen als tophockeyster. Ik heb veel hoogtepunten mogen beleven, zoals trips met Oranje en interlands, twee Europese titels met Amsterdam en als toetje vorig jaar ook het landskampioenschap”, aldus Vega.

In 2012 maakte Vega haar debuut in Oranje. Voor haar periode bij Amsterdam speelde ze voor Pinoké.

Voetbal: Voetbalclub KV Oostende in Amerikaanse handen

19.22 uur: Voetbalcub KV Oostende komt in Amerikaanse handen. Investeringsgroep Pacific Media Group (PMG) heeft overeenstemming bereikt over een overname.

„KVO is verheugd officieel te kunnen meedelen dat voorzitter Frank Dierckens deze week een definitieve overeenkomst heeft getekend met een Amerikaanse investeringsgroep omtrent de overname en investering in onze voetbalclub”, meldt de club uit de Belgische kustplaats op de website. „Hiermee is de toekomst van KV Oostende verzekerd.”

De licentiecommissie van de Belgische voetbalbond weigerde eerder Oostende een proflicentie te geven. Daardoor dreigt de club af te zakken naar amateurniveau. Door de bereikte overeenkomst kan de club nu mogelijk met succes tegen dit besluit in beroep gaan.

Wielersport: Baanwielrenners en BMX’ers kunnen weer trainen

18.22 uur: De baanwielrenners en BMX’ers kunnen normaal gesproken woensdag of donderdag weer gebruikmaken van hun vertrouwde trainingslocaties. Dat is een gevolg van de goedkeuring door NOC*NSF van de door de wielerbond KNWU ingediende protocollen.

De sportkoepel had sportbonden, nadat het kabinet aankondigde de maatregelen rond het coronavirus na 28 april iets te versoepelen, verzocht regels op te stellen waaraan tijdens trainingen moet worden vastgehouden. NOC*NSF laat zich bij de beoordeling onder meer adviseren door het RIVM.

De sporters moeten alleen nog wachten op publicatie van een aanpassing in de noodverordening van de veiligheidsregio’s. Die komt er naar verwachting woensdag, waarna de baanrenners - onder wie de sprinttoppers Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland - weer de piste op kunnen van Omnisport in Apeldoorn. Voor de BMX’ers is de baan op Papendal dan weer beschikbaar.

De afgelopen weken waren alle trainingsaccommodaties gesloten vanwege het coronavirus. Op de website van NOC*NSF staan verder twee trainingslocaties van de nationale hockeyploegen die na aanpassing van de noodverordening weer mogen worden gebruikt. Het gaat om Stadion en Sportcomplex AH&BC en het Wagener Stadion, beide in Amstelveen. Het gebruik van andere topsportlocaties moet nog worden goedgekeurd.

Paardensport: Limburg huisvest WK vierspannen pas in 2021

17.55 uur: De Nederlandse organisatie van de WK vierspannen heeft het evenement verplaatst naar 2021. Het grote hippische evenement stond van 2 tot en met 6 september op de kalender in het Limburgse Kronenberg. Ondanks dat premier Mark Rutte voorlopig alleen evenementen tot 1 september heeft verboden, stelt de organisatie de WK een jaar uit.

„Het heeft ons heel wat hoofdbrekens gekost. We hebben echt alle opties overwogen en we hebben zelfs gekeken naar een datum in oktober van dit jaar. Momenteel leeft iedereen, persoonlijk en zakelijk, in onzekere tijden en het is onduidelijk of het virus dit jaar voldoende is beperkt om grote evenementen zoals de WK te kunnen organiseren”, zei organisator Nico Rijnbende.

In 2021 organiseert Nederland ook voor het eerst de WK tweespannen en de organisatie onderzoekt in samenwerking met de Nederlandse bond KNHS en de internationale federatie FEI de mogelijkheden om de WK’s te combineren. De voorkeur van de organisatie gaat uit naar 21 tot en met 26 september 2021.

Schaatsen: Wijfje en Esders opgepikt uit Gewest Friesland

17.13 uur: Team IKO heeft schaatsster Melissa Wijfje vastgelegd. De 24-jarige allroundster heeft een contract getekend tot en met de Olympische Spelen van Peking in 2022.

Wijfje heeft een goed seizoen geschaatst in dienst van Gewest Friesland. Ze won tijdens de wereldbekerfinale de massastart en werd vijfde op de 1500 meter bij de WK afstanden. Ook bij de WK allround in Hamar werd ze vijfde. Bij de NK afstanden pakte ze de titel op de 1500 meter.

„Melissa is echt een geweldige aanvulling op ons team. Ze heeft zich de afgelopen jaren spectaculair ontwikkeld en we hopen deze lijn de komende jaren richting Peking 2022 door te kunnen trekken”, meldt Team IKO. Wijfje kan over twee jaar haar debuut maken op de Spelen. Ze liep de Spelen van 2018 in Pyeongchang mis. Tweeënhalve week geleden verzekerde Team IKO zich al van de diensten van Esmee Visser.

Gijs Esders verruilt het Gewest Friesland voor Schaatsteam Reggeborgh, dat deze zomer Kai Verbij en Dai Dai N’tab kwijtraakte aan Jumbo-Visma, maar daar Kjeld Nuis voor terug kreeg. Esders tekende een verbintenis voor twee jaar. Voor de 27-jarige schaatser is het zijn eerste contract bij een commerciële ploeg.

„Eindelijk. Ik ben er heel blij mee. Het laat zien dat mijn volharding heeft gewerkt. Ik ben Gewest Friesland ook erg dankbaar voor de afgelopen vijf jaar. Maar ik ben nog niet klaar, er zit zeker nog progressie in”, aldus Esders, die afgelopen seizoen derde werd bij de NK sprint in Heerenveen.