Feyenoord geeft zege weg in slotfase

Luis Sinisterra opende de score, maar dankzij de sluwe Nigerianen kwamen de Tsjechen op voorsprong. Dankzij Marcos Senesi en Kökçü (doelpunt uit een vrije trap) in de 86e minuut keerde Feyenoord het duel, maar in de vijfde minuut van de blessuretijd zorgde Ibrahim Traoré alsnog voor de 3-3. Een flinke dreun voor de thuisploeg

Prachtige start

De avond in de afgeladen Kuip begon prachtig. Luis Sinisterra evenaarde met zijn openingstreffer na tien minuten al het seizoenrecord van oud-Feyenoorder Lex Schoenmaker, die ooit negen goals in één Europa-jaar produceerde namens de Rotterdammers.

De Colombiaan deed dat met zijn handelsmerk-solo. Hij werd op de linkerflank weggestuurd, dartelde naar binnen, zette twee Tsjechische verdedigers aan de kant en had vervolgens met zijn rechterbeen in het strafschopgebied slechts een heel klein gaatje nodig om bij de eerste paal raak te knallen.

Het zette De Kuip meteen in vuur en vlam. Niet letterlijk, gelukkig. De leiding van Feyenoord krijgt elke keer hartkloppingen van al het vuurwerk op de tribunes. Het kostte de club al bijna een half miljoen euro aan boetes bij de UEFA in dit Europese seizoen. Ja, het zorgt voor een intimiderend sfeertje op al die Europa Cup-avonden, maar nu het ook kan leiden tot een volgend duel zonder publiek bleven de pyro-acties mede tot grote opluchting van trainer Arne Slot achterwege.

Luis Sinisterra heeft de score geopend. Ⓒ ANP/HH

De coach had een dag voor de wedstrijd nog een oproep gedaan aan zijn eigen fans om zonder vuurwerk de tegenstander uit Praag de stuipen op het lijf te jagen. De coach van Slavia had immers aangegeven dat zijn elftal eerder in het seizoen, toen Slavia voor de groepsfase naar Rotterdam kwam, zwaar onder de indruk was van het publiek in De Kuip. Van Slot mocht het daarom nog wel een beetje erger. Maar op een gezonde manier, want hij heeft het Legioen keihard nodig om druk op de tegenstander te zetten in de periodes dat zijn ploeg vol op de aanval speelt. Het is die eeuwige twaalfde man, waarvoor de coach mede naar Feyenoord kwam.

Het vuurwerk kwam deze keer uit de eigen staf van Slot. In de rust vloog zijn assistent Marino Pusic, die in het weekend nog naar Praag was afgereisd om de spelers van Slavia goed te observeren, op aanvoerder Peter Olayinka af die zich tussen een paar klagende Feyenoorders en de Turkse scheidsrechter Halil Ulut Meler worstelde.

Pusic stak de brand in het opstootje, waar binnen recordtijd tien man bij betrokken raakten. Het publiek reageerde massaal, maar aan het eind van het liedje kreeg Pusic gewoon rood, zat doelman Ofir Marciano met een geel kaart opgezadeld en wist ook Olayinka dat hij de tweede helft met geel op zak liep.

Marino Pusic misdraagt zich en wordt weggestuurd/ Ⓒ Pro Shots

De aanvoerder van de Tsjechen was de man op wie de Feyenoorders eigenlijk nijdig waren, omdat die een overtreding zou hebben begaan voordat hij op slag van rust de gelijkmaker binnenschoot. De 1-1 was een flinke domper voor de thuisclub na een prima eerste helft, die meer doelpunten had moeten opleveren. Sinisterra kreeg nog een fraaie kans en Orkun Kökcü raakte de onderkant van de lat toen hij van tien meter de hoek voor het uitzoeken had.

Voor de wedstrijd ontrolden de supporters van Feyenoord een gigantisch spandoek met de originele tekst ‘We’re having an old friend for dinner’, een verwijzing naar de eerdere ontmoetingen met de mannen uit Praag. Maar in de tweede helft werd steeds meer duidelijk dat die taaie Tsjechen zwaar op de maag lagen en dat er geen ruimte was voor een toetje.

Slot had als coach al rekening gehouden met de toegenomen kracht bij de tegenstander, die zich in de winterstop verder versterkte en in de eigen competitie het beste voetbal speelt. Hij koos tot verrassing van velen niet langer voor Cyriel Dessers als spits in de basis, maar keerde terug naar Bryan Linssen als tweede loper naast Guus Til in de aanval. Til uiteraard op zijn vertrouwde positie van nummer tien.

Marcos Senesi heeft gelijkgemaakt. Ⓒ REUTERS

Het was een opmerkelijke keuze, waaruit bleek dat de oefenmeester van Feyenoord zich niet laat leiden door louter statistieken. Dessers scoorde immers in alle vijf voorgaande Europese duels en daar zaten heel waardevolle doelpunten bij.

Na een uur draaide Slot het toch maar om. Linssen ging half geblesseerd naar de kant en Dessers nam gretig zijn plek in. Tegelijkertijd kwam Jens Toornstra in het veld voor Til. Het moest Feyenoord van nieuwe impulsen voorzien, maar nog geen twee minuten later stond de Nigeriaan Yira Sor al oog in oog met Marciano. Dat liep toen nog goed af maar bij de volgende aanval gaf Sor Feyenoord wel een tik op de neus: 1-2.

En toch was het weer die dekselse Dessers die als. invaller goud waard werd voor Feyenoord. De Belg leverde de assist, waaruit de opgekomen Marcos Senesi de 2-2 produceerde. Vijf minuten voor tijd liet Kökcü De Kuip nog een keer ontploffen, maar het laatste woord was aan de gasten.