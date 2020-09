Annemiek van Vleuten pakt ritwinst en leiderstrui in Giro Rosa

Van Vleuten was begin augustus de sterkste in die Italiaanse eendagskoers over deels onverharde wegen en ze was ook zaterdag op het voor haar bekende terrein een klasse apart. Ze reed in de finale op een beklimming weg bij haar concurrentes en soleerde naar de winst. Anna van der Breggen kwam ruim een minuut later als tweede over de finish.

Van Vleuten schreef de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen, de afgelopen twee jaar op haar naam. Van der Breggen was in 2015 en 2017 de beste. De Giro Rosa telt negen etappes en eindigt volgende week zaterdag in Motta Montecorvino.