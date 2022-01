sc Heerenveen wijst trainer Johnny Jansen de deur

„Het spelbeeld van de laatste wedstrijden gaf te weinig vertrouwen voor verbetering en heeft de club doen besluiten om de samenwerking per direct te beëindigen”, zo schrijft Heerenveen in een persverklaring

Jansen was in Abe Lenstra Stadion bezig aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer. „Dit zijn harde en moeilijke keuzes om te moeten maken”, zegt technisch manager Ferry de Haan. „Johnny is een echte clubman en heeft in verschillende functies ontzettend veel voor sc Heerenveen betekend. Dat maakt deze keuze nog lastiger. We beraden ons nu op de opvolging en hopen hier snel duidelijkheid over te kunnen geven.”

De 46-jarige Jansen speelde in zijn carrière als voetballer één duel in het eerste elftal van Heerenveen. Hij was tussen 2000 en 2014 jeugdtrainer bij de club uit zijn geboorteplaats. Daarna werd hij benoemd als assistent-trainer. Jansen verving in het voorjaar van 2019 de ontslagen hoofdtrainer Jan Olde Riekerink. Onder leiding van Jansen eindigde Heerenveen de afgelopen seizoenen als tiende en twaalfde in de Eredivisie.