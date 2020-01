Ten Hag neemt geen risico met Blind: ’Zijn gezondheid gaat voor’

Erik ten Hag Ⓒ ANP

DOHA - In Qatar hoopt Erik ten Hag met Ajax deze week een goede basis te hebben gelegd voor een geslaagde tweede seizoenshelft, waarin de succesrijke trainer met zijn ploeg op drie fronten voor de prijzen gaat. De absentie van Daley Blind, die testen ondergaat nadat bij hem een ontstoken hartspier was ontdekt, is een tegenvaller, maar verder lacht het leven de Ajacieden en Ten Hag toe. In Doha beantwoordt de Ajax-trainer enkele prangende vragen met het oog op de hervatting van de competitie volgende week.