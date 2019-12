WK darts: Labanauskas verder, exit voor Paul Lim

De Litouwer, die vorig jaar Raymond van Barneveld nog elimineerde in Londen, was met 3-0 te sterk voor Matthew Edgar. Labanauskas stond alleen in de laatste set twee legs af, maar kwam dus geen moment in de problemen. Zondagmiddag is in de tweede ronde Ian White zijn tegenstander.

Ook Yuki Yamada zien we terug in Alexandra Palace, hij versloeg Ryan Meikle met 3-1. De Japanner neemt het in zijn tweede wedstrijd vrijdag op tegen Darren Webster. Routinier Paul Lim redde het niet tegen Luke Woodhouse. De 65-jarige darter uit Singapore ging met 3-0 onderuit tegen Luke Woodhouse, die nu op Michael Smith stuit.

Programma zaterdag 14 december vanaf 13.30 uur

Darius Labanauskas - Matthew Edgar 3-0

Ryan Meikle - Yuki Yamada 1-3

Luke Woodhouse - Paul Lim 3-0

Jermaine Wattimena - Humphries/Petersen (tweede ronde)

Programma zaterdag 14 december vanaf 20.00 uur

Mark McGeeney - Matt Campbell (eerste ronde)

Jamie Hughes - Zoran Lerchbacher (eerste ronde)

Raymond van Barneveld - Darin Young (eerste ronde)

Rob Cross - Huybrechts/Nentjes (tweede ronde)

Uitslagen vrijdag 13 december

Jelle Klaasen - Kevin Burness 3-1

Kim Huybrechts - Geert Nentjes 3-2

Luke Humphries - Devon Petersen 3-1

Michael van Gerwen - Jelle Klaasen 3-1