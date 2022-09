Chris Froome geeft automobilisten advies na botsing en val

„Ik was er een meter vandaan, ik kon niet eens meer bij mijn remmen”, zei de 37-jarige Brit in een video op TikTok. „Ik reed vol tegen de deur aan en vloog eroverheen. Ik heb een tip voor iedereen die uit een auto stapt. Het heet de ’Dutch Reach’, wat betekent dat je de deur niet opent met je hand die daar het dichtste bij is, maar met je andere hand. Daardoor draai je je lichaam en zie je of er verkeer aankomt en het belangrijkste: mogelijk een fietser. Dus gebruik de ’Dutch Reach’, die is zeer waardevol, bezorgt wielrenners aanzienlijk minder pijn en is heel simpel om te doen.”

Froome reed dit seizoen de Tour de France en de Ronde van Spanje. De kopman van de ploeg Israel - Premier Tech moest de Tour enkele dagen voor de finish in Parijs verlaten vanwege een positieve coronatest. De Vuelta reed Froome wel uit, maar hij speelde daarin geen rol van betekenis.