Verstappen niet bang voor McLaren

„Nee, daar maak ik me niet al te veel zorgen over”, aldus Verstappen, die na een vierde plaats in de kwalificatie vanaf de tweede startrij begint. „Zij hebben met de Renault-motor een goede stap gezet in de kwalificatie met een sterke powermode, maar wij zijn normaal gesproken beter in de race. Natuurlijk doet McLaren het goed in vergelijking met het begin van het seizoen. Maar als je zover achterligt, is het ook makkelijk om terrein te winnen. Maar de laatste stap is moeilijker.”

Bekijk ook: Verstappen start als vierde in Frankrijk

Daar kunnen Verstappen en Red Bull Racing ook over meepraten. De Limburger had bij een zorgeloze kwalificatie misschien nog de derde tijd van Charles Leclerc (Ferrari) kunnen bedreigen, maar duidelijk is dat Mercedes dit seizoen heer en meester is en afstevent op een volgende zege van Lewis Hamilton of Valtteri Bottas. „We moeten er het beste van maken. Ik hoop dat ik kan vechten met de Ferrari-auto’s. Normaal gesproken is dat dan voor de derde plek.”