PSV trainde op penalty’s, Ajax niet: ’Tegen Argentinië ging het ook mis’

„We hebben er veel aandacht aan besteed”, aldus Van Nistelrooy. „Met dataspecialisten bijvoorbeeld. Je hebt die info van de strafschopnemers van Ajax en je weet wie belangrijk zijn in de serie. Je kijkt ook naar veel meer. Uiteindelijk moeten onze keeper Joël Drommel en onze nemers het doen.”

PSV won de penaltyserie met 3-2. De Portugees Fábio Silva nam de vijfde en beslissende strafschop. „Dat wilde hij de hele week al”, gaf Van Nistelrooy aan. „Anwar El Ghazi gaf ook aan de vijfde te willen nemen. Maar Fábio was eerder.”

Ajax-coach Heitinga zei: „We hebben niet op strafschoppen geoefend. Het blijft een loterij.” Middenvelder Davy Klaassen verwees naar het afgelopen WK en de manier waarop de toenmalige bondscoach Louis van Gaal met strafschoppen bezig was. „Toen oefenden we er juist heel veel op en gingen we er in de kwartfinale tegen Argentinië uit.”

Luuk de Jong

„Hier doe je het voor”, zei aanvoerder Luuk de Jong na afloop. „Je voetbalt om prijzen te winnen. En we hebben dit seizoen ook al de Johan Cruijff Schaal gewonnen. Het liefst waren we ook kampioen geworden. Maar laten we nu maar tweede worden.”

PSV en Ajax hielden elkaar in evenwicht in reguliere speeltijd en verlenging (1-1). Vervolgens nam PSV de strafschoppen beter (3-2). De aanvoerder van PSV erkende dat het niveau van de bekerfinale tegenviel. „Het was geen beste wedstrijd”, zei hij. „Maar we zijn teruggekomen van een achterstand en gelukkig hebben we de strafschoppen ook beter genomen. Wij zijn er echt in blijven geloven. In de verlenging waren beide ploegen moe. We konden niet meer.”

De finale werd ontsierd door de vele opstootjes tussen spelers van beide ploegen. De voetballers van PSV en Ajax gaven zo een slecht voorbeeld aan de fans van beide ploegen, besefte ook De Jong. „Ik snap dat dit slecht overkomt”, erkende hij. „Maar beide ploegen worden geen kampioen en willen toch iets winnen. Soms lopen emoties dan hoog op. Vorige week speelden we ook tegen elkaar. En in dat duel is ook veel gebeurd.”

Ook Joey Veerman wilde wel wat vertellen over het gedrag van de spelers op het veld: „Kinderachtig, elkaar in de haren vliegen. Ik hou er niet van. Ik zei in de rust: ’We bereiken er niks mee.’”