Eredivisie-clubs kunnen toeslaan Wie liegt er over brief: MVV of captain Waem? Club dreigt tonnen mis te lopen

Door Emil Visser

Matteo Waem. Ⓒ ProShots

Maastricht - Door een brief die niet naar het juiste adres werd verstuurd, dreigt MVV een transfervergoeding voor aanvoerder Matteo Waem mis te lopen. De club beweert echter dat deze wél is aangekomen. De spelersvakbond VVCS is duidelijk: „Ons advies aan de speler is dat hij na 30 juni vrij kan overstappen naar een andere club.”