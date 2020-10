Sergiño Dest: ’De longen uit het lijf lopen voor Messi’

Sergiño Dest leeft zijn droom. Ⓒ STELLAR FOOTBALL

AMSTERDAM - Het besef dat híj – Sergiño Dest, die 19-jarige, kleine, ambitieuze Amerikaanse Nederlander uit Almere – onderdeel uitmaakt van het imposante FC Barcelona is inmiddels ingedaald. De rechtsback lacht als hij nadenkt over de samenwerking met Lionel Messi, van kleins af aan zijn idool. „Ik vind hem de beste speler aller tijden, dus lijkt het me prachtig met hem samen te spelen. Voor hem ren ik de longen uit m’n lijf hoor, haha.”