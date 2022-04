PSV-aanvoerder Gakpo dolblij na matchwinner: ’Het is verdiend ook’

PSV keek halverwege de wedstrijd in De Kuip tegen een achterstand aan, maar in de eerste 5 minuten na rust zette de ploeg uit Eindhoven dat om in een voorsprong. Gakpo schoot na een individuele actie de 2-1 langs doelman Maarten Stekelenburg.’

„Ik trok naar binnen en schoot de bal in de korte hoek. We voelden in de rust al dat er wat mogelijk was. Zij waren wat minder dominant dan normaal. We wisten dat we konden scoren als we de intensiteit omhoog zouden gooien. Dat hebben we gedaan. Hier hebben we jaren voor gestreden, in Europa, het bekertoernooi en de Eredivisie. Eindelijk een prijs.”

Gakpo nam samen met de reguliere aanvoerder Marco van Ginkel de KNVB-beker in ontvangst uit handen van Guus Hiddink.