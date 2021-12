’Misbruikte turnsters treffen schikking van 340 miljoen euro’

Premium Sport

Hels gevecht in jeugd helpt Akwasi Frimpong in strijd voor Peking

Opgeven komt niet voor in het woordenboek van Akwasi Frimpong. In de jaren dat hij van deur naar deur ging om stofzuigers te verkopen, leerde de skeletonner creatief te zijn met geld. De strijder in hem stond nog veel eerder op toen de Amsterdamse Ghanees letterlijk moest vechten voor een Nederlands...