Dirk van Duijvenbode blijft stunten op World Grand Prix en schakelt Gary Anderson uit

De Nederlander gooide in een uitstekende kwartfinale Gary Anderson naar huis (3-1) en plaatste zich als eerste voor de halve finale van zondag.

In de eerste set gingen alle legs met de darts mee en trok Van Duijvenbode (die begonnen was) dus aan het langste eind. In de tweede set brak de Nederlander Anderson meteen, liep daarna uit naar 2-0 en won de set vervolgens met 3-1. In de vijfde leg van de derde set kreeg Van Duijvenbode de kans om Anderson met een 3-0 nederlaag van het podium te sturen, maar hij miste een matchdart op dubbel 16. Anderson miste vervolgens niet en bracht de spanning in de wedstrijd weer terug met 2-1 in sets.

Nog nooit gerealiseerde prestatie

De vierde set begon Van Duijvenbode met een 2-0 voorsprong direct weer goed, en ondanks dat Anderson terugkwam tot 2-1, liet de Nederlander de winst niet glippen. De vijfde matchdart was uiteindelijk goed voor een plek bij de laatste vier op een major, een prestatie die hij nog nooit realiseerde.

„Het ging lekker” zei de winnaar na afloop tegenover RTL 7. „De hele wedstrijd had ik het gevoel van: hij doet het niet. En ik deed het wél. Dat er werd gezegd dat ik niet van Dimitri Van den Bergh zou kunnen winnen, was vrijdagavond mijn eerste trigger. En ook toen ik het bericht van de weddenschappen zag, waarin bleek dat ik het minst favoriet was om een wedstrijd te winnen deze zaterdag, triggerde mij heel erg. En nu sta ik in de halve finale. Ik lach niet vaak, maar nu wel. Lekker man!”

Van Duijvenbode had vrijdag ook al voor een verrassing gezorgd door Dimitri Van den Bergh uit te schakelen.