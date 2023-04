Matla schiet hockeysters Den Bosch wéér naar finale EHL

De Brabantse ploeg neemt het maandag vanaf 13.45 uur in de eindstrijd op tegen Club Campo de Madrid uit Spanje.

Den Bosch staat voor het derde jaar op rij in de finale van het Europese bekertoernooi. In 2021 versloeg het Club de Campo daarin met 5-0, vorig jaar moest Den Bosch het via shoot-outs afleggen tegen Amsterdam.

Den Bosch had vrijdag in de kwartfinales via shoot-outs gewonnen van de andere Nederlandse club in de Final 8, SCHC. De ploeg van coach Marieke Dijkstra moest ook tegen Düsseldorfer HC hard werken voor de winst. Nadat Den Bosch in het eerste kwart enkele kansen had gemist, kwamen de Duitse vrouwen in het tweede kwart op voorsprong via een benutte strafbal van Sara Strauss. Matla trok de stand al snel weer gelijk na een actie van Rosa Fernig op de rechterkant.

Late beslissing

Düsseldorfer HC hield lang stand, maar moest enkele minuten voor tijd alsnog buigen voor de Nederlandse topclub. Nadat Den Bosch twee strafcorners onbenut had gelaten, kreeg de ploeg van Dijkstra een strafbal voor een overtreding op Joosje Burg, die onderuit werd geduwd. Topscorer Matla schoot haar ploeg vanaf de stip naar de finale.

„We weten hoe we zulke wedstrijden moeten spelen omdat we hier zoveel ervaring mee hebben”, zei Fernig. „Dit zijn de wedstrijden waar het om gaat. Vandaag misten we de laatste 10 procent; die moeten we voor de finale van morgen zien te vinden.”

Bij de mannen kan Bloemendaal de EHL voor de derde keer op rij winnen. De mannenfinale begint maandag om 16.15 uur.