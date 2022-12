Van Gerwen rekent soepel af met Van Duijvenbode en staat in kwartfinale

Van Gerwen zette direct de toon door de eerste leg van Van Duijvenbode af te pakken met een zeer solide 11-darter. Van Duijvenbode reageerde knap met een 117-finish. Van Gerwen brak vervolgens nog eens en hield ondanks een paar zeer matige scores vervolgens ook zijn eigen leg, waardoor hij direct de door Van Duijvenbode begonnen set pakte.

170-finish

Van Gerwen leek zich vervolgens comfortabel naar een 2-0 voorsprong in sets te gooien, maar Van Duijvenbode had een sublieme 170-finish in huis, waardoor hij terug leek te komen. In de gelijkmakende leg miste hij vervolgens drie dubbels, waarna Van Gerwen toesloeg en alsnog zijn 2-0 kreeg.

Aan het begin van de derde set lukte het Van Duijvenbode om een eigen leg te behouden. Hij kwam beter in zijn spel, terwijl Van Gerwen iets moeilijker zijn triples vond, en won dan ook de derde set met 3-1. In de set daarop was Van Gerwen echter souverein in zijn eigen legs en gooide zich naar een 3-1 voorsprong.

Van Gerwen pakte daarna weer zijn betere niveau en beëindigde de wedstrijd met een Big Shanghai (triple, dubbel en enkel 20). Nu wacht hem in de kwartfinale Chris Dobey, die eerder verrassend afrekende met Rob Cross.