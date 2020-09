Sport Kort: Mathieu van der Poel op voorlopige startlijst Tirreno

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielersport: Tirreno-Adriatico schermt met grote namen

15:22 uur De Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico moet dit jaar concurreren met de Tour de France. Desondanks presenteren de organisatoren voor de race die maandag begint een aantal grote namen. Op de voorlopige startlijst staan onder anderen de Britse Tourwinnaars Chris Froome en Geraint Thomas, de Italiaan Vincenzo Nibali en de Nederlander Mathieu van der Poel.

De Tirreno is normaal een voorjaarskoers, maar het coronavirus bracht in maart ook de wielersport tot stilstand. Op de herschreven kalender kreeg de achtdaagse wedstrijd te maken met de Tour, maar organisator RCS liet zich er niet door ontmoedigen.

De acht etappes zijn voor elk wat wils met drie ritten die geschikt lijken voor de sprinters, twee op heuvelachtig terrein vergelijkbaar met de Ardennen, twee voor de echte klimmers en een afsluitende tijdrit.

Er staan maandag in Lido di Camaiore 25 teams van zeven renners aan de start. Jumbo-Visma, met de beste klimmers actief in de Tour, start met onder anderen Mike Teunissen en Jos van Emden. Sunweb komt met Wilco Kelderman als kopman wel met een ploeg met klassementsambities. Van der Poels Alpecin-Fenix kreeg een wildcard voor de Tirreno.

Voetbal: Noorse middenvelder Midtsjø terug naar AZ wegens nekklachten

14:42 uur AZ-middenvelder Fredrik Midtsjø moet de komende interlands van Noorwegen in de Nations League tegen Oostenrijk (vrijdag) en Noord-Ierland (maandag) laten schieten. De 27-jarige Noor heeft het trainingskamp van de nationale selectie verlaten wegens nekklachten. Hij zal bij AZ een verdere behandeling ondergaan. Clubgenoot Jonas Svensson is in de Noorse selectie nog wel van de partij.

AZ begint op 12 september aan de competitie in de eredivisie met de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Drie dagen later strijdt de Alkmaarse club in Oekraïne tegen Dinamo Kiev om een plaats in de play-offs voor de Champions League.

Tennis: Griekspoor verslaat Haase opnieuw

13:57 uur Tennisser Tallon Griekspoor heeft voor de tweede keer binnen nog geen week Robin Haase geklopt. De 24-jarige Nederlander zegevierde op gravel in de eerste ronde van het challengertoernooi in Ostrava in drie sets: 4-6 6-4 7-6 (3).

Afgelopen vrijdag ging Haase (33) tegen Griekspoor in de kwartfinales van het challengertoernooi in Praag ook al onderuit. Toen was het verschil in de stand duidelijk groter: 6-3 6-2. Griekspoor verloor nadien in de finale van de Rus Aslan Karatsjev.

Griekspoor is sinds afgelopen maandag de best geklasseerde Nederlander op de wereldranglijst. Hij klom naar de 150e positie. Haase, die vijf jaar lang de hoogste geklasseerde Nederlander was in het mondiale klassement, is nu de nummer 164.

Griekspoor speelt in de tweede ronde tegen de Canadees Steven Diez, die op de 171e positie staat op de wereldranglijst. Botic van de Zandschulp plaatste zich eveneens voor de tweede ronde van het evenement in Ostrava.

Voetbal: Juventus begint nieuwe seizoen tegen Sampdoria

13:30 uur Juventus begint het Italiaanse voetbalseizoen in het weekeinde van 19 en 20 september tegen Sampdoria. De overkoepelende organisatie van de Serie A heeft de indeling woensdag openbaar gemaakt. De kampioen speelt in de openingsronde thuis.

De formatie van de nieuwe trainer Andrea Pirlo speelt vervolgens uit bij AS Roma en ontvangt weer een week later Napoli. Verdediger Matthijs de Ligt van de titelverdediger ontbreekt voorlopig nog. Hij herstelt van een schouderoperatie.

Inter en Atalanta, de nummers twee en drie van het afgelopen seizoen, beginnen een week later aan de competitie. Beide clubs krijgen wat meer rust omdat ze na het nationale seizoen nog lang actief waren in de Europese toernooien. Hun voor de eerste speelronde geplande duels, respectievelijk tegen Benevento en Lazio, worden derhalve op een later tijdstip gespeeld.

Programma openingsweekeinde: Fiorentina-Torino, Genoa-Crotone, Juventus-Sampdoria, Milan-Bologna, Parma-Napoli, Sassuolo-Cagliari, Udinese-Spezia en Verona-Roma.

Voetbal: Verdediging vraagt om vrijlating Belgische voetbalmakelaar

11.38 uur: De advocaten van voetbalmakelaar Patrick De Koster hebben woensdag aan de Brusselse raadkamer gevraagd hun cliënt vrij te laten. De manager van onder andere Belgisch international Kevin De Bruyne werd vorige week vrijdag door een onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en witwassen.

Het onderzoek naar De Koster ging in 2019 van start na een klacht van De Bruyne en zou gaan over commissies die De Koster onterecht zou hebben ontvangen toen De Bruyne bij het Duitse Wolfsburg speelde, in 2013 en 2014. De Bruyne speelt inmiddels al jaren voor Manchester City.

Volgens de advocaten van De Koster heeft de voetbalmakelaar nooit iets ontoelaatbaars gedaan en zeker geen misdrijven gepleegd. „Hij heeft steeds in het belang van zijn cliënt gehandeld”, zegt advocaat Jean-Pierre Buyle. „Voor alle commissies zijn facturen opgesteld en er zijn inderdaad een aantal bedragen waarover discussie mogelijk is. Mogelijk zijn er vergissingen begaan, maar dan gaat het zeker niet over de grote sommen waarover gesproken is. In elk geval is er nooit sprake geweest van enige kwade trouw.”

Snooker: Kampioen Hendry (51) gaat weer spelen

10.11 uur: Zevenvoudig snookerkampioen Stephen Hendry maakt na acht jaar zijn rentree in het professionele circuit. De 51-jarige Schot zal de komende twee seizoenen op uitnodiging deelnemen aan de World Snooker Tour.

„Ik heb de spanning van de wedstrijden gemist”, liet hij weten. „Ik begin zonder verwachtingen aan deze nieuwe periode. Gevoelsmatig is het voor mij de juiste tijd om terug te keren aan de tafel. Ik ben heel blij dat ik weer in toernooien kan uitkomen.”

Hendry kan al eind deze maand tijdens de European Masters zijn rentree maken. Hij won tot dusver 36 hoofdprijzen in zijn carrière. Ronnie O’Sullivan is recordhouder met 37 zogenoemde ranking titels. De Engelsman veroverde vorige maand zijn zesde wereldtitel.

Voetbal: De Bruyne slaat interland België mogelijk over

09.56 uur: Voetballer Kevin De Bruyne mist waarschijnlijk de interland in de Nations League tegen Denemarken van komende zaterdag. De middenvelder van Manchester City heeft zich niet op trainingskamp gemeld, omdat zijn vrouw op het punt staat te bevallen van hun derde kind.

Afhankelijk van de huiselijke ontwikkelingen van de komende dagen wordt bekeken of De Bruyne nog in aanmerking komt voor de wedstrijd. Na het duel in Kopenhagen spelen de Rode Duivels dinsdag in Brussel tegen IJsland.

Coach Roberto Martínez heeft in aanloop naar de eerste interlands sinds lange tijd met meerdere afzeggingen te maken. In elk geval ontbreken Divok Origi, Hendrik Van Crombrugge, Dedryck Boyata, Elias Cobbaut, Nacer Chadli en Thomas Vermaelen.

Basketbal: Jokic schiet Denver naar 2e ronde play-offs NBA

07.43 uur: Basketbalclub Denver Nuggets heeft zich in Orlando geplaatst voor de halve finales in de Western Conference van de NBA. De ploeg van sterspeler Nikola Jokic won in de play-offs het zevende en laatste duel met Utah Jazz: 80-78. Daarmee kwam de eindstand in de onderlinge serie op 4-3.

De Nuggets maakten in de reeks een achterstand van 1-3 goed tegen de Jazz. Daarmee is de club uit Denver de twaalfde ploeg in de NBA die zich in de play-offs na zo’n negatieve marge alsnog voor de volgende ronde heeft gekwalificeerd.

Jokic was de gevierde man in de winnende formatie met 30 punten. De 25-jarige Serviër zorgde met 28 seconden op de klok met een trefzeker schot voor de eindstand. Een wanhopige poging van Mike Conley namens Utah Jazz in de slotseconde mislukte net.

„We hebben in deze serie geen moment de strijd opgegeven. Dat weigerden we gewoon. Mede daarom hebben we nu gewonnen en daar ben ik heel blij om”, liet Jokic opgetogen weten.

De Nuggets spelen in de halve finales tegen Los Angeles Clippers. Het eerste duel in deze best-of-seven serie in Florida is donderdag.

In de halve finales van de Eastern Conference won Boston Celtics tegen titelhouder Toronto Raptors ook het tweede duel: 102-99. Jayson Tatum blonk uit in de winnende formatie met 34 punten.