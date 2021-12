Matthijs de Ligt met Juventus naar vijfde plek in Serie A

Het eerste doelpunt werd in de negende minuut minuut door de Colombiaan Juan Cuadrado, die een indraaiende corner vanaf de linkerflank in één keer in het doel zag verdwijnen. De beslissing viel pas in de 82e minuut toen Paulo Dybala er 2-0 van maakte.

Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd voor Juventus, dat vorig weekend nog op eigen veld met 1-0 verloor van Atalanta.

Juventus staat nu vijfde met 11 punten minder dan koploper AC Milan.

Trainer Bosz weet met Lyon ook niet te winnen bij Bordeaux

Het is trainer Peter Bosz met Olympique Lyon in de Ligue 1 niet gelukt de uitwedstrijd tegen Bordeaux te winnen. Lyon stond twee keer voor, maar moest genoegen nemen met een punt: 2-2. Het is al de tiende keer dat de Franse topclub puntenverlies lijdt.

Lyon wist zich niet te herstellen van de nederlaag van woensdag in de thuiswedstrijd tegen Stade Reims (1-2). De ploeg van Bosz staat twaalfde met slechts 23 punten uit zestien duels. Er werd pas zes keer gewonnen door Lyon.

Jason Denayer en Thiago Mendes bezorgden Lyon in de eerste helft twee keer een voorsprong, maar de thuisploeg kwam door een eigen doelpunt Malo Gusto en een goal van Alberth Elis telkens op gelijke hoogte.

Bij Bordeaux, de nummer 17 van Frankrijk, viel Javairô Dilrosun een kwartier voor tijd in.