Roda JC eindelijk van laatste plaats af

De Finse verdediger Richard Jensen kopte in de 3e minuut van dichtbij de bal in het doel. Kort voor de pauze verdubbelde Ike Ugbo de voorsprong. De spits profiteerde van een fout van doelman Ronald Koeman, die de bal na een schot van afstand los liet. TOP Oss deed pas in de blessuretijd van de tweede helft via de Belg Philippe Rommens wat terug.

Roda JC en TOP Oss hebben na vijf wedstrijden allebei vier punten. Jong PSV is nu laatste met één punt.