Gökhan Saki keert terug bij GLORY

„We zijn zeer blij met de terugkeer van Saki, een legende in de sport”, aldus GLORY-baas Scott Rudmann. „Toen we in 2012 begonnen was hij er al bij. Wat dat betreft maakt hij deel uit van ons DNA. Saki was en is nog steeds een van de beste kickbokser ter wereld.”

GLORY is momenteel druk zoekende naar een nieuwe opponent voor Rico Verhoeven, die zijn tegenstander Alistair Overeem deze week zag wegvallen met een blessure. Men zet in op een vechter die al in training was voor 23 oktober. Dat houdt in dat er verschuivingen gaan plaatsvinden op de vechtkaart. Saki is indirect de vervanger van Overeem, maar zal niet direct als hoofd-act fungeren.

Ⓒ Twitetr Gokhan Saki

Ben Saddik en Verhoeven geen vrienden

Verhoevens oude rivaal Jamal Ben Saddik, de huidige nummer twee in het zwaargewicht, lijkt de grootste kanshebber. Diens tegenstander Benjamin Adebugyi is een stuk minder aannemelijk als opponent, aangezien de Roemeen een trainingspartner is van Verhoeven en beiden elkaar de afgelopen weken hielpen ter voorbereiding op Colission 3 in de Gelredome.

Verhoeven en Ben Saddik zijn geen vrienden. Verre van zelfs. Glory weet dat zoiets de amusementswaarde ten goede komt. Verhoeven werd tijdens een persconferentie ooit bespuwd door Ben Saddik. Eigenlijk zouden beide heren het eerder dit jaar al tegen elkaar opnemen, maar dat ging niet door vanwege een rugblessure bij Ben Saddik.

Twee keer eerder namen ze het tegen elkaar op. De eerste partij vond in 2011 plaats en werd gewonnen door Ben Saddik,. Vier jaar geleden nam Verhoeven op niet mis te verstane wijze wraak. De kampioen trakteerde de Marokkaanse Belg in een uitzinnig Ahoy op een verwoestende knock-out.