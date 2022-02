Feyenoord door strafschoppen onderuit bij AZ

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Jorrit Hendrix stond voor het eerst in de basis bij Feyenoord. De middenvelder verving de geschorste Fredrik Aursnes. Verder was er weer eens aan basisplek voor aanvoerder Jens Toornstra, waardoor Alireza Jahanbakhsh op de bank plaats moest nemen. Bij AZ keerde Fredrik Midtsjø terug in de basis, terwijl Yukinari Sugawara als rechtsbuiten werd geposteerd.

Het was Feyenoord dat beter begon aan de wedstrijd en veel druk zette. Toch was het resultaat na een kwartier slechts een schotje van Luis Sinisterra. Het waren de Alkmaarders die even later op voorsprong kwamen bij de eerste keer dat ze zich echt in de vijandelijke zestien meldde. Na een combinatie met Vangelis Pavlidis werd Dani de Wit neergelegd door Jorrit Hendrix, waarna Dennis Higler naar de strafschopstip wees. Jesper Karlsson ging achter de bal staan en stuurde Justin Bijlow de verkeerde hoek in.

Fredrik Midtsjø houdt Guus Til af. Ⓒ ANP/HH

Tien minuten later werd er weer een penalty gegeven, toen Tyrell Malacia Yukinari Sugawara een duw in de rug gaf. Karlsson legde andermaal aan en hoewel Bijlow in de goede hoek lag, was hij kansloos op de harde inzet van de IJslander. De 3-0 leek kort daarna te vallen, maar de VAR constateerde buitenspel van doelpuntenmaker De Wit. Hoewel er verder amper kansen waren, gebeurde er genoeg met (niet gegeven) gele kaarten en een enkel opstootje. Toch had Karlsson na een lage voorzet van Aslak Fonn Witry nog voor rust zijn hattrick kunnen maken, maar de al goed uitgestoken arm van Bijlow voorkwam erger voor Feyenoord.

De keeper aan de overzijde had een minder sterk optreden. Peter Vindahl Jensen liet vijf minuten na rust de bal glippen na een hoekschop en Lutsharel Geertruida kon binnentikken. Pavlidis leek luttele tellen later al 3-1 te kunnen maken, maar Gernot Trauner had een uitstekende tackle in huis. Feyenoord was verder een stuk beter dan voor rust. Zo was er een kopkans voor Guus Til - die in het eerste bedrijf onzichtbaar was - en ook Trauner kon een keer inkoppen. Met name bij die tweede was de redding van Vindahl knap.

Toch werd net zoals in de eerste helft AZ gaandeweg sterker en verloor Feyenoord langzaam het overwicht. Kökcü was nog een keer gevaarlijk na een laag genomen corner, maar hij schoot naast. Twee minuten voor tijd had AZ het moeten beslissing via De Wit, maar hij legde de bal breed, waarna Marcus Pedersen kon verdedigen. Daardoor kon Feyenoord in de blessuretijd nog vol op jacht naar de gelijkmaker, alleen echte kansen lagen er niet meer in het verschiet. Zelfs het meesturen van doelman Bijlow haalde niks uit.