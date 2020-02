Epke Zonderland bij wereldbeker Melbourne in rekstokfinale

Miyachi eindigde daarmee in de kwalificatie als vierde, nog achter de Australiër Mitchell Morgans en Milad Karimi uit Kazachstan die beiden 14,166 scoorden. De finale is zondag.

Zonderland viel in oktober bij de WK in Stuttgart in de kwalificaties uit de rekstok. Hij miste daardoor niet alleen de kans om zijn wereldtitel te prolongeren, maar ook om zich rechtstreeks te plaatsen voor de Spelen. De olympisch kampioen van Londen 2012 hoopt Tokio nu te halen via een alternatieve route, de wereldbekercyclus.

Per toestel plaatst de winnaar van het klassement zich voor de Spelen. De beste drie resultaten tellen mee. Miyachi won al drie wereldbekers, Zonderland twee. Wint de Fries er nog één, dan telt het gemiddelde van de drie scores. Na Melbourne volgen komende maand nog wereldbekerwedstrijden in Bakoe en Doha.

Frank Rijken wist zich niet te plaatsen voor de rekfinale, maar hij plaatste zich in de Australische stad wel voor de finale van het onderdeel brug. De 23-jarige Rijken zette met 13,766 de zevende score neer.

Rick Jacobs en Bram Verhofstad kwalificeerden zich donderdag al voor de finales van respectievelijk ringen en vloer, die zaterdag worden gehouden.