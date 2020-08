Update: Delage met schrik vrij na zware val in Ronde van Polen

Volgens zijn ploeg heeft de 35-jarige Fransman wel de nodige schaafwonden en kneuzingen. „Mickael zal wel een aantal dagen rust moeten nemen”, aldus Groupama-FDJ in een verklaring.

Jakobsen

De Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen raakte woensdag zwaargewond tijdens de openingsrit. De 23-jarige renner van Deceuninck - Quick-Step werd vrijdag uit zijn kunstmatige coma gehaald. De organisatie van de Ronde van Polen, een koers uit de UCI WorldTour, kreeg veel kritiek op de gevaarlijke aankomst in Katowice. De rit eindigde in een sprint op een aflopende weg, waar de renners snelheden van meer dan 80 kilometer per uur bereikten.

Carapaz wint etappe

Richard Carapaz uit Ecuador won de derde etappe met een late aanval op zijn naam. De winnaar van de laatste Giro d’Italia sprong op 400 meter van de finish weg uit het peloton. Op het oplopende stuk richting de streep bleef Carapaz de jagende meute achter zich voor.

De renner van Team Ineos bleef de Italiaan Diego Ulissi, wiens ploeggenoten van Team Emirates de sprint heuvelop aantrokken, net voor. Wilco Kelderman (Sunweb) kwam als vijfde over de streep. Carapaz nam tevens de leiding in het algemeen klassement over van wereldkampioen Mads Pedersen, donderdag winnaar van de tweede etappe. De Ineos-kopman heeft 4 seconden voorsprong op Ulissi.

