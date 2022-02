Gaviria verslaat Cavendish in Oman, Ganna wint proloog Ronde van de Provence

De 27-jarige renner van Team Emirates zegevierde na 138 kilometer in de massasprint. Gaviria versloeg onder anderen de Brit Mark Cavendish, die zijn rentree maakte in het wielerpeloton.

De sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl liep eind november bij een val op de baan in de zesdaagse van Gent een klaplong en twee gebroken ribben op.

De etappe ging van Al Rustaq naar Muscat, de hoofdstad van Oman. Onderweg moesten de renners één klimmetje over. De rit draaide zoals verwacht uit op een massasprint, waarin Gaviria de sterkste was. De 36-jarige Cavendish, winnaar van 34 etappes in de Tour de France, greep bij zijn rentree maar net naast de dagzege.

De Ronde van Oman telt zes etappes.

Ganna wint proloog Ronde van de Provence

De Italiaanse wielrenner Filippo Ganna heeft donderdag de proloog van de Ronde van de Provence gewonnen. Het was een individuele tijdrit over 7,1 kilometer met start en finish in Berre-l’Étang. De wereldkampioen tijdrijden, als een van de laatsten gestart, was 12 seconden sneller dan de Brit Ethan Hayter, zijn ploeggenoot bij Ineos-Grenadiers.

De Zweed Tobias Ludvigsson eindigde op 13 seconden als derde. De Ronde van de Provence duurt tot en met zondag.

Ganna won zondag al de afsluitende tijdrit in de Ster van Bessèges.