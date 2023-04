Keiharde nederlaag Van Gerwen: Rock gunt Nederlander geen leg

Geen beste week voor Van Gerwen.

Michael van Gerwen is gestrand in de have finales van de Oostenrijkse Open. De 33-jarige Brabander ging met maar liefst 7-0 onderuit tegen Josh Rock uit Noord-Ierland.