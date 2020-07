Barcelona moet De Jong ook tegen Villarreal nog missen

Zonder De Jong speelde Barcelona drie keer gelijk in de laatste vier competitiewedstrijden. De achterstand op koploper Real Madrid is opgelopen tot vier punten.

Trainer Quique Setién vertelde twee weken geleden dat de blessure van De Jong niet ernstig is en dat de Nederlander dit seizoen nog in La Liga in actie zou komen. Barcelona heeft nog vijf competitiewedstrijden op het programma staan.

