Mondiale atletiekbond wil meewerken aan uitstel Spelen

Het IOC hield lang vol dat de Spelen ondanks de wereldwijde coronacrisis ’gewoon’ komende zomer in Tokio worden gehouden, maar besloot zondag toch alternatieve scenario’s te gaan bekijken. Uitstel is nu ook een optie voor het IOC, dat benadrukte dat het wel de medewerking van alle betrokken partijen nodig heeft.

„World Athletics gaat graag het gesprek aan met het IOC om de Spelen van Tokio 2020 uit te stellen”, staat in een korte reactie van de internationale federatie. „We hebben het IOC vandaag de feedback gegeven die we kregen van onze continentale voorzitters, het bestuur en de atleten. We staan klaar om samen met het IOC en alle andere sporten te werken aan alternatieve data.”