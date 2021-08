Ruud Vormer ‘verslikt zich’ in mosselen bij loting

Waar het lot Ajax gunstig gezind was, daar werd Club Brugge aan Manchester City, Paris Saint-Germain en RB Leipzig gekoppeld. ,,Het zijn wel topwedstrijden”, hield de Nederlandse captain de moed erin.

Mister Club Brugge Vormer is 33 jaar, bindt in de nadagen van zijn loopbaan de strijd aan met een legertje sterspelers en mag voor de aftrap van Club Brugge-PSG de hand schudden met de beste voetballer van de wereld. ,,Dat we Lionel Messi treffen, is prachtig natuurlijk. Het is een zware poule, maar wel een heel mooie.”

