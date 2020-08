Bestolen Ellen van Dijk leent fiets van Koen de Kort

De vrouwenploeg werd zaterdagochtend namelijk onaangenaam verrast Dieven hadden ’s nachts de wedstrijdfietsen van zes van de zeven rensters uit de truck voor het hotel gestolen.

Waar haar teamgenoten een reservefiets konden pakken, was dat voor Van Dijk geen optie. „Helaas die van mij een ander model”, aldus Van Dijk.

„Ik fiets daarom nu op de fiets van Koen de Kort (uit het mannenteam van Trek-Segafredo, red.) en die fiets is omgebouwd naar mijn maten. Dus we kunnen lekker van start gaan. Het was heel gek wakker worden voor ons en ook wel even schrikken. Gelukkig is alles alweer geregeld, maar het is wel heel zuur.”

Opvallend genoeg bleken de fietsen van Italiaanse kopvrouw Elisa Longo Borghini, in 2017 winnaar van de Strade Bianche, niet te zijn gestolen.

De afgelopen twee jaar kwam telkens een Nederlandse als eerste over de finish op het Piazza del Campo in Siena. Vorig jaar zegevierde Annemiek van Vleuten, in 2018 ging de overwinning naar Anna van der Breggen.

Als het aan De Kort ligt, wint Van Dijk dit jaar. Al stelde de 37-jarige Nederlander gekscherend dat hij niet hoopte dat zijn landgenote té hard van stapel zou lopen. „Verbeter alsjeblieft niet mijn vermogenrecords. Nee, veel succes. Mijn fiets verdient een overwinning”, aldus De Kort, zelf meer een betrouwbare knecht dan een veelwinnaar.

De soap doet denken aan twee jaar geleden, toen de 1,82 meter lange wielrenster tijdens het EK tijdrijden in Glasgow een tijdritpak uitleende met Jos van Emden, die zijn koffer was kwijtgeraakt.

De vrouwen waren rond 14.15 uur al zo’n beetje halverwege de 136 kilometer lange koers door de heuvels van Toscane. De Strade Bianche staat bekend om de onverharde, vaak stoffige paden die in het parcours zijn opgenomen.