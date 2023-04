Oud-schaatsster Femke Beuling wordt wielerprof bij EF Education

Beuling – die door de typische schaatsblessure van een zwabbervoet met haar vorige sport moest stoppen - zou aanvankelijk per 1 juni toetreden tot de formatie van Jonathan Vaughters, waar ze deze winter al mee op trainingskamp ging. De Vuelta voor vrouwen wordt haar vuurdoop. Manager André Boskamp wist haar echter nu al bij de Amerikanen onder te brengen nadat ook Trek-Segafredo (de ploeg van wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk) interesse toonde. De afgelopen weken maakte Beuling al indruk op clubniveau, waar ze vier keer op het podium stond en de klassieker Brussel-Opwijk wist te winnen. Haar specialiteit is vooralsnog de sprint.

„Dit is ongelofelijk” zegt Beuling in een eerste reactie. „Ik heb mijn nieuwe sport ambitieus opgepakt, maar dat ik al op het hoogste niveau rijd binnen zo’n korte tijd, is nauwelijks voor te stellen. Aan de andere kant weet ik ook dat het avontuur nu pas echt begint.” De Emmeloordse heeft een contract voor een half jaar met een optie voor nog eens twee jaar.

Beuling zette zichzelf de eerste maand direct op de kaart en dat was ook precies haar bedoeling. „Dit was mijn eerste winter waarin ik me volledig heb gericht op het fietsen. Ik ben volledig gestopt met schaatsen als gevolg van een zwabbervoet (een soort verkramping waardoor je de schaatsbeweging niet meer perfect kan uitvoeren, red). op de fiets heb je daar gelukkig geen last van. Wielrennen deed ik al langer, maar nu ik me er volledig op focussen kan, haal ik er veel meer voldoening uit en gaat het ook een stuk beter. Ik wil me graag waarmaken, het leven als topsportster is het mooiste wat er is. Ik zal er alles aan doen, of het lukt, is lastig in te schatten, maar ik ben heel gedreven.”