Kameroen wint openingsduel Afrika Cup ondanks blunder André Onana

Kameroen was sterker dan Burkina Faso in de eerste fase, maar kwam wel op achterstand. Nadat in een paar seconden tijd een kopbal van de lijn werd gehaald en een voorzet de lat schampte, zat doelman André Onana bij de daaropvolgende voorzet van zijn voormalig ploeggenoot bij Ajax Bertrand Traoré helemaal mis. Hij moest toezien hoe Gustavo Sangaré de openingstreffer in het lege doel werkte.

Kameroen ging alsnog met een voorsprong de rust in, al had het daar wel twee domme overtredingen - de eerste was van Traoré - van Burkina Faso voor nodig. Vincent Aboubakar scoorde in beide gevallen vanaf de strafschopstip.

In de tweede kreeg Onana ook de kans om zijn blunder zelf enigszins recht te zetten. Nadat een lage vrije trap voor de voeten kwam van Adam Guira redde hij knap. Het was ook de grootste kans van Burkina Faso in jacht op de gelijkmaker. Kameroen was eigenlijk nog dichter bij de 3-1, maar de derde goal van Aboubakar werd afgekeurd.