Live Eredivisie: Sparta-Ajax begint kwartier later

Premium Voetbal

Thuiskomst Dost in Emmen mondt uit in nachtmerrie

De Drentse homecoming van Bas Dost is een tikkie anders verlopen dan de spits van FC Utrecht aanvankelijk voor ogen had. Na een nostalgische rit over ‘Hunebed Highway’ sloeg het bezoek aan zijn jeugdliefde FC Emmen om in een daverede nachtmerrie. Na de 3-2 nederlaag aan de Oude Meerdijk is FC Utrech...