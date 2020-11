Ferme uithaal richting Cristiano Ronaldo: ’Hij maakt de Serie A helemaal niet beter’

Het angstzweet brak de Spanjaard ongetwijfeld uit toen Lionel Messi zijn vertrekwens bij FC Barcelona publiekelijk maakte. De Primera Division, de Spaanse hoogste voetbaldivisie, had enkele jaren geleden namelijk ook al Ronaldo zien vertrekken naar Italië. En nu zou volgens de geruchten ook Sergio Ramos andere oorden op willen zoeken. Het zette Tabes aan tot een opvallende quote.

„Natuurlijk zou ik Ramos en Messi niet graag zien vertrekken”, aldus de La Liga-baas bij Marca. „Er zijn haters die me eraan hebben herinnerd dat Cristiano Ronaldo vertrok uit Spanje. Nou, ik kan iedereen verzekeren: er is voor La Liga niets veranderd. Ik geloof ook niet dat hij de Serie A beter heeft gemaakt. Ze merken nauwelijks iets van zijn komst. Of kijk naar Neymar. Die is naar PSG gegaan, maar de Ligue 1 is nog altijd maar de Ligue 1.”

Dus de Spaanse competitie is de beste ter wereld? „Het merk La Liga en de grote clubs gaan boven ieder individu. Hoe getalenteerd dat individu ook is”, sluit Tabes af.