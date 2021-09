Ronald Koeman heeft ook ’wonderkind’ Pedri (18) terug bij FC Barcelona

Voetbal

Ajax verdedigt vanaf 18.45 uur koppositie in Champions League tegen Besiktas

Ajax verdedigt in de thuiswedstrijd tegen Besiktas de koppositie in groep C van de Champions League. Het elftal van trainer Erik ten Hag verkeert de afgelopen weken in uitstekende vorm. De bezoekers uit Istanbul missen een aantal gewaardeerde basisspelers.