Weekendkaarten voor Grand Prix Zandvoort 2022 uitverkocht: fans wachten loting in spanning af

Bronnen bevestigen tegenover De Telegraaf dat zo’n 400.000 mensen een of meerdere tickets wilden bestellen voor het raceweekeinde op 2, 3 en 4 september 2022. Per persoon konden maximaal zes kaartjes worden aangevraagd.

Omdat het circuit per dag ’slechts’ plaats biedt aan 105.000 fans, moet er nog een loting plaatsvinden. In de week van 6 december wordt bekendgemaakt wie de gelukkigen zijn en daadwerkelijk aanwezig kunnen zijn bij de kwalificatie en race.

„Zandvoort is denk ik een van de meest aantrekkelijke Grand Prixs op de kalender geworden en we zijn dus meerdere keren overvraagd voor 2022”, bevestigt sportief directeur Jan Lammers.

De organisatie benadrukt dat alle aanvragers, die voor de deadline zijn binnengekomen, evenveel kans maken op toewijzing van hun tickets. Ongeacht de datum en tijdstip van hun aanvraag.

Al vergeven

Een significant gedeelte van de tickets voor de race in 2022 was al vergeven aan liefhebbers die dit jaar vanwege de corona-beperkingen niet aanwezig konden zijn. Een ander deel was twee jaar terug aangekocht door liefhebbers die in aanloop naar de eerste (afgelaste) editie in één klap kaarten voor drie jaar hadden aangeschaft.