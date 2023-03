Ajax blokkeert ruim honderd kaarten voor De Klassieker

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Witsel en Mertens ontbreken in eerste Belgische selectie na WK

13.38 uur: Domenico Tedesco heeft Axel Witsel en Dries Mertens niet opgenomen in zijn eerste selectie als bondscoach van België. Southampton-middenvelder Roméo Lavia is de enige debutant in de selectie voor de duels met Zweden (24 maart) en Duitsland (28 maart). Het duel met Zweden betreft een EK-kwalificatiewedstrijd, het treffen met Duitsland is vriendschappelijk.

Behalve Witsel en Mertens ontbreken onder anderen ook Hans Vanaken en Leander Dendoncker in de selectie van Tedesco. PSV’er Thorgan Hazard is er niet bij vanwege een blessure.

De 37-jarige Tedesco is de opvolger van Roberto Martínez, die na het teleurstellende WK in Qatar opstapte. De geboren Italiaan, die ook de Duitse nationaliteit bezit, zag na het eindtoernooi Eden Hazard, Toby Alderweireld en Simon Mignolet hun interlandcarrière beëindigen.

Ajax blokkeert ruim honderd kaarten voor thuisduel met Feyenoord

12.58 uur: Ajax heeft ruim honderd toegangsbewijzen voor het thuisduel van komende zondag met Feyenoord geblokkeerd. Volgens de club zijn de bewuste tickets op de zwarte markt verhandeld. Ajax verwacht dat het nog meer tickets gaat blokkeren.

Ajax doet doorlopend onderzoek op verkoopsites en naar het aankoopgedrag van relaties. Kopers die zich begeven op de zwarte markt, lopen de kans dat ze niet worden toegelaten. Zwarthandelaren riskeren een stadionverbod van 18 maanden en een boete van 450 euro.

Ajax en Feyenoord strijden zondag in een uitverkochte Johan Cruijff Arena om de koppositie van de Eredivisie. Feyenoord verdedigt een voorsprong van 3 punten. Ajax heeft een beter doelsaldo. Op verkoopsites worden er kaarten voor honderden euro's per stuk voor de topper aangeboden.

Groningen geeft Blokzijl beter contract en legt hem tot 2026 vast

12.54 uur: FC Groningen heeft het contract van Thijmen Blokzijl opengebroken en opgewaardeerd. De pas 18 jaar oude verdediger ligt nu tot medio 2026 vast in Groningen.

„Ik ben niet alleen speler, maar ook supporter van deze club. Van jongs af aan ging ik als jongetje met mijn opa als supporter naar Euroborg. Ik ben fan van Virgil van Dijk, maar niet alleen omdat hij op dezelfde positie speelt als ik”, zei Blokzijl, inmiddels een vaste waarde in het elftal van de nummer 17 van de Eredivisie.

„Uit dit contract spreekt vertrouwen en waardering. Ik wil mij hier de komende jaren verder doorontwikkelen en ik geloof dat er bij deze club genoeg mensen zijn die mij daarbij kunnen helpen. Ik wil een belangrijke speler worden voor het team en de club aan successen helpen.”

Blokzijl is jeugdinternational. Met Oranje onder 17 haalde hij vorige zomer de finale van het Europees kampioenschap, waarin Frankrijk met 2-1 te sterk was.

FC Groningen wacht komend weekend de derby van het noorden tegen sc Heerenveen. De aftrap in Groningen is zondag 12.15 uur.

Misidjan terug in selectie Twente voor duel met AZ

12.46 uur: FC Twente heeft zondag voor het duel met AZ weer de beschikking over Virgil Misidjan. De 29-jarige aanvaller miste een aantal wedstrijden vanwege ziekte en een scheenbeenblessure.

Misidjan kwam voor het laatst in actie op 26 februari, tijdens de 3-1-nederlaag bij PSV. Hij maakte de enige treffer voor de ploeg van Ron Jans.

Twente staat op de vijfde plaats in de Eredivisie met 44 punten. AZ staat twee plaatsen hoger en heeft 9 punten meer.

Van Aert (Jumbo-Visma) krijgt hulp van Van Emden in Milaan-Sanremo

11.05 uur: Wout van Aert krijgt zaterdag bij Milaan-Sanremo hulp van onder anderen Jos van Emden. Jumbo-Visma heeft slechts één Nederlander aangewezen voor de eerste klassieker van het seizoen.

De ploeg bestaat verder uit de Fransman Christophe Laporte, de Italiaan Edoardo Affini, de Belg Nathan Van Hooydonck, de Hongaar Attila Valter en de Sloveen Jan Tratnik.

De 28-jarige Van Aert won de wedstrijd drie jaar geleden. Vorig jaar ging de zege naar de Sloveen Matej Mohoric.

Crystal Palace ontslaat trainer Vieira

09.47 uur: De Engelse voetbalclub Crystal Palace heeft trainer Patrick Vieira ontslagen. De 46-jarige oud-international van Frankrijk was sinds de zomer van 2021 in dienst bij de Londense club.

Crystal Palace, waar oud-Ajacied Jaïro Riedewald speelt, staat in de middenmoot van de Premier League: twaalfde. De club heeft na 27 wedstrijden 27 punten en staat daarmee maar een paar punten boven de degradatiezone. Crystal Palace verloor de laatste drie wedstrijden, steeds met 1-0. Woensdagavond was Brighton & Hove Albion net te sterk.

„Het doet ons enorm pijn dat deze beslissing is genomen. Aan de andere kant, de resultaten in de afgelopen maanden hebben ons in een benarde situatie gebracht en we hebben het gevoel dat verandering nodig was om onze Premier League-status te behouden”, zei voorzitter Steve Parish.

Vieira was eerder hoofdtrainer bij New York City en OGC Nice.

Crystal Palace meldt dat de zoektocht naar een nieuwe trainer al bezig is. Zondag speelt de club de uitwedstrijd tegen koploper Arsenal.

Basketballers Denver Nuggets plaatsen zich voor play-offs NBA

09.08 uur: Denver Nuggets heeft zich verzekerd van een plaats in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De koploper in de Western Conference versloeg Detroit Pistons met 119-100.

Denver staat bovenaan in de westelijke divisie met 47 overwinningen tegen 23 nederlagen. Sacramento Kings volgt met 42 zeges en 27 nederlagen.

De Nuggets konden wel weer een overwinning gebruiken, nadat de laatste vier wedstrijden in een nederlaag waren geëindigd. Mede dankzij de Servische sterspeler Nikola Jokic werd de negatieve reeks gestopt. De tweevoudig speler van het jaar tekende voor 30 punten, 10 rebounds en 9 assists.

Kentavious Caldwell-Pope voegde 20 punten toe aan het totaal, terwijl Jamal Murray goed was voor 19 punten. Rodney McGruder noteerde 20 punten namens de Pistons, die nu dertien van de laatste veertien wedstrijden hebben verloren.