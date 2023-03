Van Emden enige Nederlander in dienst van Van Aert tijdens Milaan-Sanremo

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Van Aert (Jumbo-Visma) krijgt hulp van Van Emden in Milaan-Sanremo

11.05 uur: Wout van Aert krijgt zaterdag bij Milaan-Sanremo hulp van onder anderen Jos van Emden. Jumbo-Visma heeft slechts één Nederlander aangewezen voor de eerste klassieker van het seizoen.

De ploeg bestaat verder uit de Fransman Christophe Laporte, de Italiaan Edoardo Affini, de Belg Nathan Van Hooydonck, de Hongaar Attila Valter en de Sloveen Jan Tratnik.

De 28-jarige Van Aert won de wedstrijd drie jaar geleden. Vorig jaar ging de zege naar de Sloveen Matej Mohoric.

Crystal Palace ontslaat trainer Vieira

09.47 uur: De Engelse voetbalclub Crystal Palace heeft trainer Patrick Vieira ontslagen. De 46-jarige oud-international van Frankrijk was sinds de zomer van 2021 in dienst bij de Londense club.

Crystal Palace, waar oud-Ajacied Jaïro Riedewald speelt, staat in de middenmoot van de Premier League: twaalfde. De club heeft na 27 wedstrijden 27 punten en staat daarmee maar een paar punten boven de degradatiezone. Crystal Palace verloor de laatste drie wedstrijden, steeds met 1-0. Woensdagavond was Brighton & Hove Albion net te sterk.

„Het doet ons enorm pijn dat deze beslissing is genomen. Aan de andere kant, de resultaten in de afgelopen maanden hebben ons in een benarde situatie gebracht en we hebben het gevoel dat verandering nodig was om onze Premier League-status te behouden”, zei voorzitter Steve Parish.

Vieira was eerder hoofdtrainer bij New York City en OGC Nice.

Crystal Palace meldt dat de zoektocht naar een nieuwe trainer al bezig is. Zondag speelt de club de uitwedstrijd tegen koploper Arsenal.

Basketballers Denver Nuggets plaatsen zich voor play-offs NBA

09.08 uur: Denver Nuggets heeft zich verzekerd van een plaats in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De koploper in de Western Conference versloeg Detroit Pistons met 119-100.

Denver staat bovenaan in de westelijke divisie met 47 overwinningen tegen 23 nederlagen. Sacramento Kings volgt met 42 zeges en 27 nederlagen.

De Nuggets konden wel weer een overwinning gebruiken, nadat de laatste vier wedstrijden in een nederlaag waren geëindigd. Mede dankzij de Servische sterspeler Nikola Jokic werd de negatieve reeks gestopt. De tweevoudig speler van het jaar tekende voor 30 punten, 10 rebounds en 9 assists.

Kentavious Caldwell-Pope voegde 20 punten toe aan het totaal, terwijl Jamal Murray goed was voor 19 punten. Rodney McGruder noteerde 20 punten namens de Pistons, die nu dertien van de laatste veertien wedstrijden hebben verloren.