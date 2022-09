Kelderman mist droomzege: ’Carapaz was helaas te sterk’

Voor Kelderman was dit een dag waarop hij de mooiste zege uit zijn loopbaan kon boeken. De 31-jarige stilist heeft met een derde (Giro 2020), vierde (Vuelta 2017) en vijfde (Tour 2021) plaats in grote rondes een indrukwekkende erelijst, maar de Nederlander die volgend jaar naar Jumbo-Visma verhuist, is geen veelwinnaar. Hij boekte in totaal slechts vier profzeges, en geen van dat kwartet was er één op WorldTour-niveau. De teleurstelling was dan ook groot dat hij er opnieuw nipt naast greep.

Slopen

„Matteo deed het geweldig op die klim door hoog tempo te rijden en iedereen te slopen. Dit soort lange beklimmingen (19km aan 6,7%, red.) ligt mij goed, maar uiteindelijk moet je wel de benen hebben. Ik voelde me goed, maar Carapaz was helaas te sterk voor mij”, aldus de Nederlander van BORA-hansgrohe, die een dag eerder zijn landgenoot en ploegmaat Danny van Poppel ook al tweede zag worden. Kelderman deed wel uitstekende zaken in het algemeen klassement, want hij is nu zesde op 6.28 van Remco Evenepoel.

Bekijk ook: Carapaz schrijft twaalfde etappe Vuelta op zijn naam

De Belgische rodetruidrager beleefde een schrikmoment in de aanloop naar de slotklim, toen hij onderuit gleed in een bocht en zijn rechterzijde schaafde. „Het was heel glad, een beetje vettig en ik zag dat de motoren voor ons wat vertraagden. Ik wilde die bocht wat afsnijden, maar deed dat een beetje te veel. ’Shit happens’. Gelukkig viel ik niet op mijn bot, maar mijn spieren. Ik houd een goed gevoel over aan deze rit, dat is het belangrijkste.”

Schade valt mee

Even later op de slotklim bleek de schade inderdaad mee te vallen, want Evenepoel voerde op de eindstreep moeiteloos de groep der favorieten aan. De ongenaakbare Belg heeft nog altijd een voorsprong van 2.41 op Primoz Roglic en 3.03 op de Spaanse thuisrijder Enric Mas.

Bekijk hier de uitslag, standen in de klassementen en het volledige etappeschema in de Vuelta a España