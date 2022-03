Met name voor rust kwam het Nederlands elftal sterk voor de dag en dat zal bondscoach Louis van Gaal hebben bekoord, want Oranje speelde tegen de Denen in het door het hem gewenste systeem met drie verdedigers. De uitvoering van het nieuwe Oranje-systeem, door Van Gaal betiteld als een 1-3-4-1-2-systeem, oogde ondanks het geringe aantal trainingsdagen, dat de bondscoach had kunnen gebruiken voor het inslijpen, niet onwennig.

Van Gaal had meerdere spelers opgesteld die bij hun club al enige ervaring hebben met een enigszins gelijkend systeem. De grote winnaars van de systeemwissel waren Nathan Aké en Teun Koopmeiners. De Manchester City-verdediger had de voorgaande negen interlands welgeteld één minuut gespeeld, een invalbeurt in de beslissende WK-kwalificatie-interland tegen Noorwegen, en zat vaak op de tribune, maar stond voor het eerst sinds 14 oktober 2020 (Italië-Nederland in de Nations League) weer eens in de basis. Van Gaal had vooraf al aangegeven dat de linker van de drie verdedigers in zijn ogen altijd een linkspoot moest zijn en had voor Daley Blind een rol als wingback in petto.

Ook Koopmeiners, bij zijn club Atalanta gewend aan een systeem met drie verdedigers, kwam als winnaar uit de strijd. De middenvelder mocht aantreden voor zijn vierde interland, hoewel hij bij zijn vorige optreden geen beste beurt had gemaakt. De ex-AZ-speler kwam bij de voorlaatste WK-kwalificatie-interland tegen Montenegro bij een 2-0 voorsprong in het veld, waarna het Nederlands elftal de voorsprong uit handen gaf. Koopmeiners speelde tijdens die invalbeurt ronduit zwak maar kwam tegen de Denen goed voor de dag.

Opvallende afwezige

De opvallendste afwezige in de basiself was Georginio Wijnaldum, die bij zijn club Paris Saint-Germain nauwelijks speelt en daarvoor de rekening betaalde. „Hij doet zijn uiterste best, maar is niet in zijn beste vorm. Als je dan een aanvoerder naast het elftal moet zetten, is dat niet leuk”, aldus Van Gaal voor de wedstrijd uit voor de camera van de NOS. „Hij reageerde professioneel, maar was wel heel erg teleurgesteld.”

Hoewel Steven Bergwijn amper speelt bij Tottenham Hotspur, mocht de ex-PSV’er wel in de basis beginnen van Van Gaal. „Bergwijn heeft het bij mij altijd heel goed gedaan. Bergwijn speelt niet bij Tottenham Hotspur, maar heeft wel de laatste twee wedstrijden bij mij gespeeld. Dat heeft hij heel goed gedaan, daar beloon ik hem voor. Hij is ook complementair aan Memphis, dat is een belangrijk argument”, verduidelijkte Van Gaal.

De spelers van Oranje juichen nadat Nathan Ake Oranje weer op voorsprong heeft gezet. Ⓒ PROSHOTS

Bergwijn beloonde het vertrouwen van de bondscoach door een van de gevaarlijkste Oranje-spelers te zijn voor rust. Het eerste doelgevaar, een vlammend afstandsschot, kwam van zijn voet en vervolgens begon de Spurs-aanvaller het nieuwe Oranje-jaar, zoals hij het vorige was geëindigd: met het maken van een doelpunt. Op een voorzet van Daley Blind kopte hij de bal tegen het net. Eind vorig jaar had Bergwijn in de beslissende WK-kwalificatie-interland tegen Noorwegen ook al de eerste goal gemaakt.

Flekken ongelukkig

Het Nederlands elftal speelde dominant, creëerde kansen en gaf nauwelijks iets weg, maar toch stond het snel weer gelijk. Bij een spaarzaam dreigend moment van de Denen was de organisatie niet goed, liet Blind zich in de lucht aftroeven door de lange verdediger Jannik Vestergaard en opereerde de debuterende doelman Mark Flekken weifelend.

Een ongelukkig moment voor de 28-jarige Flekken, die weinig kans kreeg zichzelf te onderscheiden en bij het eerste het beste gevaarlijke moment van de Denen direct moest vissen. De doelman van SC Freiburg, een laatbloeier met pas 39 wedstrijden op het hoogste niveau, is de 45e debutant onder bondscoach Van Gaal en de 40e Limburger in Oranje. De goalie uit Bocholtz trad in de voetsporen van Jorrit Hendrix en Joshua Brenet, de PSV’ers die in 2016 de laatste Limburgers in Oranje waren geweest.

Rentree Eriksen

Oranje herpakte zich na de Deense gelijkmaker en ook de derde treffer was een kopgoal. Aké luisterde zijn basisplaats op met zijn derde Oranje-goal. De Manchester City-verdediger kopte raak uit een bekeken voorzet van Steven Berghuis. De assistgever verdiende even later een penalty, die feilloos werd benut door Memphis Depay, zijn 39e interlandgoal in zijn 76e Oranje-optreden.

Memphis Depay tekende vanaf de penaltystip voor de 3-1. Ⓒ PROSHOTS

Bij de start van de tweede helft kwam Christian Eriksen erin bij de Denen en dat leverde een kippenvelmoment op in de Johan Cruijff ArenA, waar de Deense middenvelder als speler van Ajax zijn grote doorbraak beleefde. Het was Eriksens eerste optreden in de nationale ploeg sinds de hartstilstand tijdens de EK-wedstrijd met Denemarken tegen Finland. Na een langdurige herstelperiode kon hij uitgerekend in zijn geliefde Amsterdam zijn 110e interland spelen. Bij zijn entree kreeg Eriksen een staande ovatie en nadat hij twee minuten later de aansluitingstreffer had gemaakt, werd hij massaal toegejuicht door Deense én Nederlandse fans.

Christian Eriksen maakt zijn rentree in de Deense selectie. Ⓒ PROSHOTS

Gelijkopgaande tweede helft

De tweede helft was meer gelijkopgaand. Nederland was niet meer zo dominant als voor rust en er waren kansen voor beide teams. De enige die nog het doel zou vinden was Bergwijn, die met zijn schitterend geplaatste krulbal voor het voetballende hoogtepunt van de avond tekende. Oranje werkt louterend voor de Spurs-aanvaller, die bij zijn club voornamelijk als invaller wordt gebruikt, maar in het Nederlands elftal vertrouwen kan tanken.

Ook Eriksen was dicht bij een tweede goal, maar een geweldige knal van afstand eindigde op de paal. Met het inbrengen van Tyrell Malacia, Arnaut Danjuma en Donyell Malen voor Aké, Bergwijn en Memphis kon Van Gaal in de tweede helft nog wat experimenteren. De bondscoach zal al met al niet ontevreden zijn geweest over de eerste wedstrijd met het door hem gewenste systeem, al zal over een langere periode moeten blijken of het daadwerkelijk de beste oplossing is voor dit Nederlands elftal.