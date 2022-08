Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Britse atletiektrainer levenslang geschorst om seksueel wangedrag

16.52 uur: De gerenommeerde Britse atletiektrainer Toni Minichiello is levenslang geschorst vanwege seksueel wangedrag. Een door de Britse atletiekbond UK Athletics ingestelde tuchtcommissie heeft hem schuldig bevonden aan het maken van seksueel getinte opmerkingen richting atleten en het ongewenst aanraken van sporters. Minichiello was onder meer de trainer van de Britse zevenkampster Jessica Ennis-Hill, olympisch kampioene van 2012.

Vrouwelijke atleten hadden geklaagd over het gedrag van Minichiello, waarna vorig jaar een onderzoek volgde. Sindsdien was de trainer al tijdelijk geschorst. De tuchtcommissie zegt nu bewijs te hebben voor het seksueel wangedrag en voegt toe dat Minichiello zich agressief en pesterig opstelde. „Het zijn grove schendingen van het vertrouwen die ernstige gevolgen hebben gehad voor de geestelijke gezondheid van de atleten die hij onder zijn hoede had.”

Slowaakse tennisser Martin voorlopig geschorst wegens doping

14.27 uur: De Slowaakse tennisser Andrej Martin is voorlopig geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels. The International Tennis Integrity Agency (ITIA) vond in juni een verboden middel door een test bij een challengertoernooi in Bratislava. De nummer 203 van de wereld mag voorlopig niet meedoen aan toernooien.

De ITIA ontdekte het spierversterkend middel SARM S-22 bij de 32-jarige tennisser, die begin 2020 met de 93e plek zijn hoogste klassering op de wereldranglijst haalde. Martin speelde één keer een finale op ATP-niveau, die hij in 2016 verloor van de Italiaan Fabio Fognini.

Ewan keert woensdag terug in peloton na operatie

12.59 uur: De Australische sprinter Caleb Ewan maakt woensdag zijn rentree in het peloton, meldt zijn ploeg Lotto Soudal. De 28-jarige Ewan doet in België mee aan Circuit Franco-Belge.

„Ik ben heel blij dat ik na de Tour de France weer kan koersen. Ik voel me best goed na mijn sleutelbeenoperatie van twee weken geleden. Ondanks dat de herstelperiode wat langer duurde dan ik aanvankelijk had gehoopt, was het zeker een goede beslissing om deze operatie te doen. Ik had al maanden last van mijn schouder en arm en hopelijk is dit probleem nu verholpen”, zei Ewan. „De wegwedstrijd van de Gemenebestspelen kwam net iets te vroeg, maar nu kijk ik ernaar uit om voor het eerst in mijn carrière aan de start van het Circuit Franco-Belge te staan.”

Tijdens de afgelopen editie van de Ronde van Frankrijk kwam Ewan ten val, waarna hij klaagde over pijn aan een knie en schouder. Bij een ritzege kwam de Australische sprinter niet in de buurt. Ewan eindigde als laatste in het algemeen klassement.

Eintracht Frankfurt zonder Kostic in Europese Supercup

12.18 uur: Eintracht Frankfurt treedt woensdag in het duel met Real Madrid om de Europese Supercup aan zonder Filip Kostic. Volgens de winnaar van de Europa League is de Servische buitenspeler in gesprek met een andere club, naar verluidt gaat het om Juventus.

„Filip heeft zich vorig seizoen voorbeeldig gedragen en speelde een grote rol bij het winnen van de Europa League. We hebben altijd gezegd dat we hem niet in de weg zouden zitten zodra we een bod zouden ontvangen dat voor alle partijen goed zou zijn. We zijn momenteel in veelbelovende gesprekken met een andere club en er gaat een oplossing komen”, aldus sportdirecteur Markus Krösche.

De 29-jarige Kostic, die vorig seizoen met Eintracht in de finale van de Europa League Rangers FC versloeg, speelde van 2012 tot 2014 bij FC Groningen.

Real Madrid is met nieuwkomers Antonio Rüdiger en Aurélien Tchouaméni op het vliegtuig naar de Finse hoofdstad Helsinki gestapt. Ook Karim Benzema en Eden Hazard zijn van de partij bij de Madrilenen, die over een fitte selectie van 25 spelers beschikken.

De Europese Supercup begint om 21.00 uur. De wedstrijd wordt gespeeld in het Olympiastadion, dat plaats biedt aan ruim 36.000 toeschouwers.

Real kan de prijs voor de vijfde keer winnen, de Duitse club won de Europese Supercup nog nooit.

RB Leipzig komende weken zonder international Klostermann

11.39 uur: RB Leipzig kan de komende weken geen beroep doen op de Duitse international Lukas Klostermann. De 26-jarige verdediger moet een enkeloperatie ondergaan.

Achttienvoudig international Klostermann liep de blessure afgelopen zondag op tijdens het 1-1-gelijkspel tegen VfB Stuttgart. Hij speelde de wedstrijd, de eerste van het nieuwe seizoen in de Bundesliga, wel uit.

RB Leipzig komt dit seizoen uit in de Champions League na de vierde plek van vorig seizoen.

Wellens nieuwe ploeggenoot Pogacar bij UAE

10.47 uur: De Belgische wielrenner Tim Wellens verruilt na dit seizoen Lotto Soudal voor UAE Team Emirates. Bij de ploeg van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar heeft Wellens een contract voor twee seizoenen getekend. De 31-jarige renner won in zijn carrière onder meer twee etappes in de Giro d’Italia en de Vuelta.

„Na tien fantastische jaren bij mijn oude ploeg, heb ik besloten dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging”, zei Wellens. „Ik heb het gevoel dat ik bij een echt wereldteam terechtkom met een heel professionele structuur en veel ambitie.”

Ook werd bekend dat wielrenner Bob Jungels vanaf volgend jaar rijdt voor Bora-hansgrohe. De winnaar van een bergrit in de afgelopen Tour de France heeft bij de Duitse ploeg een contract voor meerdere seizoenen getekend. De 29-jarige Luxemburger komt over van AG2R-Citroën.

Bora-hansgrohe wil meer diepte aan de ploeg toevoegen en kwam daardoor uit bij Jungels. „Zo willen we het voor onze concurrenten moeilijk maken om onze races te voorspellen. Bob kan een sleutelrol spelen in belangrijke wedstrijden omdat hij zeer veelzijdig is”, zei sportief directeur Rolf Aldag.

De Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert maakte ook twee nieuwe aanwinsten bekend. Het team waar ook Mike Teunissen volgend jaar voor gaat rijden, heeft de Belgen Rune Herregodts (24) en Arne Marit (23) gecontracteerd. Zij komen over van Sport Vlaanderen - Baloise.

Belgische tijdritwinnaar in Tour Lampaert niet op EK door ziekte

09.56 uur: De Belg Yves Lampaert gaat niet van start op de Europese kampioenschappen wielrennen in München. De winnaar van de openingstijdrit in de Tour de France werd aan het einde van die ronde ziek en is daar niet voldoende van hersteld, aldus bondscoach Sven Vanthourenhout. De 31-jarige Lampaert, van de ploeg Quick-Step - Alpha Vinyl, zou meedoen aan zowel de wegrit als de tijdrit.

Op de tijdrit gaat volgende week woensdag nu alleen Rune Herregodts van start namens België. Op de weg, komende zondag, krijgt de renner van Sport Vlaanderen-Baloise nog iemand anders naast zich, maar het is nog niet bekend wie. Jens Reynders, die eerste reserve was, start donderdag in een andere koers en combineert dat waarschijnlijk niet met de EK.

Regen hindert tennissers op masterstoernooi Montreal

07.25 uur: Het masterstoernooi van Montreal is op de eerste dag van het hoofdtoernooi gehinderd door regenval. Slechts vier tenniswedstrijden werden voltooid in Canada.

Voor de buien werd Stan Wawrinka uitgeschakeld. De 37-jarige Zwitser verloor in drie sets van de Fin Emil Ruusuvuori. Het werd 6-3 3-6 6-3.

Door de regen is het schema overvol dinsdag. Dan neemt Botic van de Zandschulp het op tegen de Serviër Miomir Kecmanovic. De Rus Daniil Medvedev is als eerste geplaatst. Zowel Novak Djokovic als Rafael Nadal meldde zich af.

Het toernooi duurt tot en met zondag.