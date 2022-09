Premium Het beste van De Telegraaf

Middenvelder over komende interlands: ’Polen en België goede meetmomenten’ Frenkie wil op weg naar het WK persoonlijk en met het team nog stappen maken

Frenkie de Jong tijdens de persconferentie met Louis van Gaal. Ⓒ ANP/HH

WARSCHAU - Met een compliment van Louis van Gaal op zak verliet Frenkie de Jong woensdagavond de perszaal van het Narodowy-stadion. De spelbepaler van Oranje, van wie de bondscoach vindt dat hij de media ’geweldig te woord staat’, blikte in de aanloop naar het Nations League-treffen met Polen terug op de bewogen transferperiode en vooruit naar het WK. ,,Je wil altijd nog fitter worden en nog beter in vorm zijn. Ik probeer hard te werken. Of ik nou hier ben of bij Barcelona. En hopelijk in een zo goed mogelijke staat bij het WK komen.”