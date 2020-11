Kiran Badloe grijpt bronzen medaille op EK

Door een matig begin van het toernooi kon Badloe op de slotdag geen goud meer winnen. De regerend wereldkampioen had ook pech dat er op vrijdag geen races werden gevaren vanwege een gebrek aan wind. De Europese titel was voor de Israëliër Yoav Cohen.

’Hard aan de bak’

„We hebben de coronaperiode moeten overbruggen zonder competitie op het huidige olympische board. Veel concurrenten hebben keihard doorgetraind. We beseffen nu dat we komende winter hard aan de bak moeten om straks weer helemaal vooraan te varen”, gaf Badloe toe.

Bij de vrouwen eindigde Lilian de Geus, eveneens titelverdedigster in Portugal, op de negende plaats. De wereldkampioene kwam in de medalrace als derde over de finish. Charline Picon uit Frankrijk won de Europese titel in stijl met een zege in de finale.

Windfoilen

Na de EK weten de twee olympische troeven van Oranje bij de windsurfers internationaal weer enigszins waar ze staan. Tijdens de afgelopen zomerperiode waren Badloe en De Geus vooral bezig met windfoilen, een spectaculaire discipline met een draagvleugel onder de surfplank die na de Zomerspelen van Tokio in 2021 de RS:X-klasse als olympische divisie vervangt.

De Geus: „Deze EK hebben me aan het denken gezet. Ik zal weer hard moeten werken en uren moeten maken op de RS:X om er in Tokio straks te staan. Dus vanaf nu weer de focus vol op het bestaande olympische board en het foilboard kan weer de kast in.”