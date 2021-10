Adrie Koster vervangt Danny Blind in raad van commissarissen Ajax

Sinds hij bij de KNVB werkt, maakt Blind geen deel meer uit van de beraadslagingen en besluitvorming van de rvc. Hij wordt daarom bij de komende algemene vergadering van aandeelhouders ook niet herbenoemd.

Het is wel de bedoeling dat Blind op termijn terugkeert. President-commissaris Leen Meijaard: „Wij zijn voornemens om Danny, zodra hij volgend jaar zijn taak bij de KNVB heeft afgerond, weer voor te dragen als commissaris. Maar om onze rol als toezichthouder van Ajax gedegen te kunnen uitvoeren, willen wij in de tussenliggende periode wel iemand bij de rvc hebben met veel ervaring in het betaalde voetbal en iemand die de club ook kent. Adrie Koster past uitstekend in dat profiel.”

Koster was van 2007 tot 2009 hoofdtrainer bij Ajax, zowel bij Jong Ajax als bij de hoofdmacht. De voormalige aanvaller, drievoudig international, kwam als speler uit voor Roda JC en PSV en was verder ook trainer bij onder meer Club Brugge, Excelsior, Roda JC, Willem II en de KNVB.

„Ik vind het een eer dat ze me hiervoor gevraagd hebben”, zegt Koster. „Ik heb hier natuurlijk gewerkt en het is geen geheim dat ik altijd wel iets met Ajax heb gehad. Voor mij is het interessant om van deze kant bij de club betrokken te zijn en ik ga mijn best doen een goede bijdrage te leveren.”