Mexicaan hoopt op Koempel-mentaliteit

De grootaandeelhouder, die tachtig procent van de aandelen van Frits Schrouff heeft overgenomen, heeft de aanhang van Roda JC in een filmpje toegesproken. De in een geel-zwart Roda-trainingsjackie gehulde Garcia de la Vega riep de Roda JC-fans op om een seizoenskaart te kopen.

„Laten we ervoor zorgen dat de Koempel-mentaliteit terugkomt”, sprak de Mexicaan met gebalde vuist. Aleksei Korotaev, de Russische Zwitser, die de andere twintig procent van de Roda-aandelen heeft, is ook gek op toespraken in Roda-kledij.