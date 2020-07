FC Twente bijna klaar voor nieuw seizoen: ’Hopen nog op twee aanvallers’

Spelers FC Twente lopen zich warm voor de training Ⓒ ANP/HH

Enschede - Het was even als vanouds. De spelers van FC Twente liepen, zoals ze na een wedstrijd altijd doen, langs de tribunes van de Grolsch Veste, waarvandaan een applaus op hen neerdaalde. Het was de afsluiting van de eerste open training onder de nieuwe trainer Ron Jans, waarvoor 1000 supporters keurig verspreid op de tribune hadden plaatsgenomen. „Het was maanden geleden dat ik applaus heb gehad. Dit smaakt naar meer”, vertelde Kik Pierie, een van de vier nieuwelingen die de fans konden bewonderen.