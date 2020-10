Vuelta: Dubbelslag Primoz Roglic, Tom Dumoulin verliest tijd

Tom Dumoulin Ⓒ ANP/HH

De eerste etappe en krachtmeting in de Vuelta a España is een prooi geworden voor titelverdediger Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Hij komt vanzelfsprekend hierdoor ook in de rode leiderstrui na meteen een slagveld in de Ronde van Spanje. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) verloor direct kostbare tijd op zijn concurrenten.