Betaald voetbal betaalt 2 miljoen voor coronatests

Ondertussen loopt de kostenpost van het testen op corona in het betaald voetbal flink op. De voetbalclubs betrekken de tests bij commerciële partijen. Eén testronde van spelers en direct betrokkenen bij de A-selectie kost zo’n 1400 euro, waarbij de KNVB nog een flinke collectieve korting heeft bedongen.

Een bron van zorg is dat de meeste clubs hun tests laten doen door één commerciële partij: Eurofins. Die moet voor elke speelronde flink aan de bak om de testresultaten voor alle clubs tijdig aan te leveren. Zo kreeg SC Cambuur afgelopen vrijdag pas enkele uren voor de wedstrijd tegen NEC de testresultaten tot ergernis van trainer Henk de Jong.

"Er is geen bedrijfstak in Nederland, die in deze coronacrisis zoveel investeert in veiligheid en testen als het betaald voetbal"

Omdat er in de voorbereiding wekelijks en straks als de competitie van start is gegaan voor elke wedstrijd getest wordt kan het aantal benodigde testrondes flink oplopen. ,,We gaan ervan uit, dat we dit seizoen zo’n 45 à vijftig testrondes nodig hebben. Omdat het in ons geval 1500 euro per keer kost, levert dat ons een extra kostenpost van mogelijk wel 60.000 euro op”, aldus algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC. Andere clubs gaan ervan uit rond de 50.000 euro kwijt te zijn aan het frequente testen.

De totale kostenpost voor het Nederlandse betaald voetbal kan op deze manier oplopen tot ruim boven de 2 miljoen euro. ,,Er is geen bedrijfstak in Nederland, die in deze coronacrisis zoveel investeert in veiligheid en testen als het betaald voetbal”, aldus Van Schaik. ,,Naast deze extra kosten door het testen moeten we veel kosten maken door aanpassingen in het stadion. En dan is er nog de derving van inkomsten en compensaties aan het einde van het seizoen, omdat mensen niet alle wedstrijden konden bezoeken. Voor ons kan dit oplopen tot boven de 1,5 miljoen euro.”