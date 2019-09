Blessure Mazraoui lijkt mee te vallen

Dinsdagmiddag heeft de Ajacied een scan op zijn knie laten verrichten, maar er heerst ’een voorzichtig optimisme’ bij Ajax over zijn herstel.

Hij liep de blessure op na een knie-op-knie-botsing met een tegenstander van opponent Mali. Daarna voelde Mazraoui bij het passen van een bal pijn. Hij verliet hierna direct het veld en pakte de eerste de beste vlucht naar Amsterdam, waar hij ook is onderzocht.

Mazraoui had afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in de succesreeks van Ajax, toen de Amsterdamse club de dubbel pakte en de halve finales van de Champions league bereikte.

De rechtsback/middenvelder had in augustus al last van zijn knie, waardoor hij de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo miste.

Ajax hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Drie dagen later is Lille te gast in Amsterdam, voor de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League.

